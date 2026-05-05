CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|TecDAX-Performance im Fokus
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05.05.2026 17:58:48
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus
Letztendlich sprang der TecDAX im XETRA-Handel um 2,42 Prozent auf 3 797,42 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 511,193 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,127 Prozent fester bei 3 712,56 Punkten, nach 3 707,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 800,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 712,56 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 3 467,91 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 05.02.2026, bei 3 628,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Stand von 3 728,93 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 12,41 Prozent auf 60,70 EUR), AIXTRON SE (+ 6,97 Prozent auf 51,40 EUR), Infineon (+ 6,50 Prozent auf 60,50 EUR), Siltronic (+ 4,53 Prozent auf 84,15 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,18 Prozent auf 79,75 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-2,58 Prozent auf 26,38 EUR), ATOSS Software (-2,31 Prozent auf 76,10 EUR), Drägerwerk (-2,03 Prozent auf 86,90 EUR), CANCOM SE (-1,16 Prozent auf 25,50 EUR) und freenet (-1,05 Prozent auf 26,50 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 238 707 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 169,879 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,55 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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