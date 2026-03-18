Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX steigt zum Start des Mittwochshandels

Der TecDAX bleibt auch am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch klettert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 3 603,77 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 539,731 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 3 608,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 599,19 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 601,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 608,43 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,661 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 721,82 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 18.12.2025, mit 3 557,82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 850,73 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,566 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 510,62 Zählern.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 2,24 Prozent auf 34,71 EUR), CANCOM SE (+ 2,00 Prozent auf 22,95 EUR), Bechtle (+ 1,64 Prozent auf 31,02 EUR), JENOPTIK (+ 1,53 Prozent auf 26,58 EUR) und Infineon (+ 1,44 Prozent auf 40,21 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 32,92 EUR), 1&1 (-0,86 Prozent auf 23,15 EUR), TeamViewer (-0,78 Prozent auf 4,59 EUR), ATOSS Software (-0,61 Prozent auf 82,00 EUR) und Ottobock (-0,55 Prozent auf 54,20 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 390 955 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 194,094 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,47 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at