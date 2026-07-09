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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Index-Performance im Fokus
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09.07.2026 17:58:43
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 2,11 Prozent fester bei 3 824,97 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 516,773 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,180 Prozent auf 3 752,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 745,94 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 751,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 834,01 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 1,90 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 09.06.2026, einen Stand von 4 005,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, lag der TecDAX noch bei 3 516,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 964,55 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,54 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 13,35 Prozent auf 90,85 EUR), QIAGEN (+ 10,62 Prozent auf 36,67 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,26 Prozent auf 81,95 EUR), Sartorius vz (+ 5,90 Prozent auf 233,30 EUR) und AIXTRON SE (+ 5,89 Prozent auf 45,27 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-5,67 Prozent auf 74,22 EUR), ATOSS Software (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR), CANCOM SE (-0,85 Prozent auf 23,35 EUR), Deutsche Telekom (-0,78 Prozent auf 25,34 EUR) und IONOS (-0,75 Prozent auf 29,00 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5 438 315 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 168,011 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,58 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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