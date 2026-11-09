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Index-Performance im Fokus 09.11.2026 17:58:33

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Der TecDAX gewann am Montag an Wert.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,11 Prozent fester bei 4 049,69 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 571,413 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,145 Prozent auf 4 010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 005,07 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 004,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 055,52 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der TecDAX auf 3 978,41 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 4 068,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 465,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,74 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 6,92 Prozent auf 82,80 EUR), OHB SE (+ 6,43 Prozent auf 203,50 EUR), Infineon (+ 6,27 Prozent auf 48,63 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,60 Prozent auf 120,60 EUR) und Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 52,60 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil TeamViewer (-4,36 Prozent auf 4,83 EUR), SMA Solar (-3,42 Prozent auf 49,40 EUR), Siemens Healthineers (-3,36 Prozent auf 43,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,80 Prozent auf 33,98 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,68 Prozent auf 25,68 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 884 881 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,935 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Deutsche Telekom AG 26,12 0,77% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 122,40 7,37% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,46 0,77% freenet AG
HENSOLDT 82,54 6,28% HENSOLDT
Infineon AG 49,06 6,77% Infineon AG
OHB SE 204,50 6,73% OHB SE
SAP SE 212,60 1,53% SAP SE
Siemens Healthineers AG 43,23 -2,33% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 52,50 4,48% Siltronic AG
SMA Solar AG 49,60 -2,07% SMA Solar AG
TeamViewer 4,84 -4,40% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,56 -1,54% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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