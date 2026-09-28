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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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XETRA-Handel im Blick 28.09.2026 09:28:56

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Beim TecDAX lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent höher bei 3 978,78 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 559,250 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 970,06 Zählern und damit 0,136 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 975,48 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 978,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 965,39 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 4 119,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 860,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 3 589,64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,78 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 1,94 Prozent auf 263,30 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,93 Prozent auf 38,52 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,87 Prozent auf 31,64 EUR), freenet (+ 1,18 Prozent auf 24,02 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,15 Prozent auf 12,31 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,10 Prozent auf 29,42 EUR), Nordex (-2,11 Prozent auf 38,94 EUR), AIXTRON SE (-2,07 Prozent auf 34,08 EUR), SMA Solar (-2,04 Prozent auf 55,30 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,51 Prozent auf 143,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 253 023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Mit 8,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 33,96 -2,92% AIXTRON SE
Carl Zeiss Meditec AG 31,70 2,59% Carl Zeiss Meditec AG
Eckert & Ziegler 12,45 2,72% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 143,80 -1,78% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,76 -0,50% freenet AG
Infineon AG 56,21 -1,52% Infineon AG
Nordex AG 38,82 -2,07% Nordex AG
SAP SE 186,46 0,67% SAP SE
Sartorius AG Vz. 267,40 3,60% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 39,17 3,82% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 54,25 -5,41% SMA Solar AG
TeamViewer 6,22 0,89% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,42 1,40% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 3 994,53 0,48%

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