Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent höher bei 3 978,78 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 559,250 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 970,06 Zählern und damit 0,136 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 975,48 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 978,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 965,39 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 4 119,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 860,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 3 589,64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,78 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 1,94 Prozent auf 263,30 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,93 Prozent auf 38,52 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,87 Prozent auf 31,64 EUR), freenet (+ 1,18 Prozent auf 24,02 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,15 Prozent auf 12,31 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,10 Prozent auf 29,42 EUR), Nordex (-2,11 Prozent auf 38,94 EUR), AIXTRON SE (-2,07 Prozent auf 34,08 EUR), SMA Solar (-2,04 Prozent auf 55,30 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,51 Prozent auf 143,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 253 023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Mit 8,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at