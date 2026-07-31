Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|XETRA-Handel im Blick
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31.07.2026 17:58:30
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester
Schlussendlich beendete der TecDAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 3 831,94 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 526,444 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 824,97 Zählern und damit 0,112 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 829,25 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 888,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 822,82 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,981 Prozent. Der TecDAX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 3 853,08 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 3 697,16 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 851,47 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,73 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 5,28 Prozent auf 36,27 EUR), Infineon (+ 3,70 Prozent auf 61,67 EUR), Siltronic (+ 2,91 Prozent auf 76,10 EUR), Drägerwerk (+ 2,63 Prozent auf 109,40 EUR) und JENOPTIK (+ 2,31 Prozent auf 37,28 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Kontron (-5,33 Prozent auf 22,36 EUR), HENSOLDT (-5,03 Prozent auf 79,76 EUR), SMA Solar (-3,91 Prozent auf 52,85 EUR), CANCOM SE (-3,43 Prozent auf 23,90 EUR) und Nordex (-2,88 Prozent auf 38,44 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 8 580 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 187,027 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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