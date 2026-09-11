Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus

Der TecDAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,09 Prozent auf 3 983,58 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 557,666 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,001 Prozent leichter bei 3 940,69 Punkten, nach 3 940,71 Punkten am Vortag.

Bei 3 986,06 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 924,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 1,09 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 090,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der TecDAX 3 927,75 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Wert von 3 567,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,91 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Bechtle (+ 2,30 Prozent auf 35,56 EUR), JENOPTIK (+ 2,08 Prozent auf 41,28 EUR) und IONOS (+ 1,94 Prozent auf 34,76 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-2,50 Prozent auf 2,97 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,38 Prozent auf 30,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,96 Prozent auf 31,00 EUR), ATOSS Software (-1,55 Prozent auf 89,20 EUR) und Drägerwerk (-1,24 Prozent auf 111,60 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 243 863 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 211,057 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at