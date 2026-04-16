Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
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16.04.2026 17:58:50
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker
Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,25 Prozent stärker bei 3 647,63 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 501,998 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,359 Prozent auf 3 615,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 602,66 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 654,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 590,28 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 4,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 558,57 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 751,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 452,87 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,644 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit IONOS (+ 6,97 Prozent auf 26,70 EUR), Nemetschek SE (+ 5,88 Prozent auf 63,05 EUR), TeamViewer (+ 4,57) Prozent auf 4,85 EUR), Siltronic (+ 3,80 Prozent auf 66,90 EUR) und SAP SE (+ 3,49 Prozent auf 151,66 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-3,40 Prozent auf 40,91 EUR), SMA Solar (-3,33 Prozent auf 50,75 EUR), QIAGEN (-1,71 Prozent auf 35,00 EUR), Sartorius vz (-1,38 Prozent auf 228,00 EUR) und Eckert Ziegler (-1,15 Prozent auf 15,45 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 269 897 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 167,497 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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