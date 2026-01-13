SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index-Performance
|
13.01.2026 09:28:59
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus
Am Dienstag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,03 Prozent stärker bei 3 838,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 589,628 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,105 Prozent auf 3 833,46 Punkte an der Kurstafel, nach 3 837,50 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 829,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 839,57 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der TecDAX bei 3 552,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 684,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 491,09 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 4,31 Prozent auf 121,00 EUR), Bechtle (+ 1,34 Prozent auf 44,02 EUR), TeamViewer (+ 1,27 Prozent auf 6,37 EUR), IONOS (+ 1,07 Prozent auf 28,40 EUR) und Drägerwerk (+ 1,06 Prozent auf 76,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-9,60 Prozent auf 32,60 EUR), Nagarro SE (-1,01 Prozent auf 68,30 EUR), freenet (-0,81 Prozent auf 29,24 EUR), Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 28,50 EUR) und AIXTRON SE (-0,40 Prozent auf 19,92 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 347 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,30 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|19,94
|-2,73%
|ATOSS Software AG
|120,60
|4,51%
|Bechtle AG
|44,42
|2,49%
|Deutsche Telekom AG
|28,42
|-1,04%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|76,50
|1,32%
|freenet AG
|29,10
|-1,49%
|IONOS
|28,45
|1,43%
|Nagarro SE
|68,65
|1,55%
|SAP SE
|215,00
|0,84%
|Siemens Healthineers AG
|47,16
|0,55%
|SMA Solar AG
|33,66
|-5,40%
|TeamViewer
|6,37
|0,47%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 840,68
|0,08%