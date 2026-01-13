Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,03 Prozent stärker bei 3 838,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 589,628 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,105 Prozent auf 3 833,46 Punkte an der Kurstafel, nach 3 837,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 829,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 839,57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der TecDAX bei 3 552,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 684,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 491,09 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 4,31 Prozent auf 121,00 EUR), Bechtle (+ 1,34 Prozent auf 44,02 EUR), TeamViewer (+ 1,27 Prozent auf 6,37 EUR), IONOS (+ 1,07 Prozent auf 28,40 EUR) und Drägerwerk (+ 1,06 Prozent auf 76,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-9,60 Prozent auf 32,60 EUR), Nagarro SE (-1,01 Prozent auf 68,30 EUR), freenet (-0,81 Prozent auf 29,24 EUR), Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 28,50 EUR) und AIXTRON SE (-0,40 Prozent auf 19,92 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 347 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,30 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at