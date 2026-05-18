QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
18.05.2026 09:29:13
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Kursplus
Am Montag tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,07 Prozent stärker bei 3 798,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 518,865 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,541 Prozent auf 3 775,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 795,76 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 773,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 799,27 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der TecDAX bei 3 765,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 721,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, lag der TecDAX bei 3 842,67 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,81 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Drägerwerk (+ 3,58 Prozent auf 84,00 EUR), Sartorius vz (+ 2,25 Prozent auf 209,50 EUR), SMA Solar (+ 2,21 Prozent auf 64,70 EUR), TeamViewer (+ 1,37 Prozent auf 5,55 EUR) und SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 145,62 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-4,18 Prozent auf 41,72 EUR), Ottobock (-3,23 Prozent auf 60,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,05 Prozent auf 24,62 EUR), Nemetschek SE (-1,00 Prozent auf 59,35 EUR) und QIAGEN (-0,98 Prozent auf 28,19 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 413 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 168,198 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|24,62
|-0,49%
|Deutsche Telekom AG
|27,92
|0,90%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|82,80
|2,73%
|freenet AG
|26,20
|0,15%
|IONOS
|27,94
|-0,57%
|Nagarro SE
|40,24
|-7,28%
|Nemetschek SE
|58,35
|-2,34%
|Ottobock
|60,30
|-2,74%
|QIAGEN N.V.
|28,32
|0,09%
|SAP SE
|143,64
|-1,29%
|Sartorius AG Vz.
|212,40
|3,46%
|SMA Solar AG
|66,80
|5,53%
|TeamViewer
|5,48
|0,74%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 818,11
|0,59%