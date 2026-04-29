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Kursentwicklung 29.04.2026 09:29:11

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start in der Gewinnzone

Das macht der TecDAX heute.

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,79 Prozent stärker bei 3 625,02 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 507,378 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,489 Prozent stärker bei 3 614,25 Punkten, nach 3 596,65 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 614,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 636,43 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,47 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 3 349,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 577,09 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.04.2025, den Wert von 3 606,36 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,020 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,69 Prozent auf 54,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,31 Prozent auf 70,25 EUR), JENOPTIK (+ 2,48 Prozent auf 32,24 EUR), ATOSS Software (+ 2,47 Prozent auf 83,00 EUR) und SMA Solar (+ 2,12 Prozent auf 53,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Siltronic (-4,00 Prozent auf 67,25 EUR), Sartorius vz (-1,83 Prozent auf 209,00 EUR), Drägerwerk (-0,54 Prozent auf 91,80 EUR), Eckert Ziegler (-0,33 Prozent auf 15,05 EUR) und Siemens Healthineers (-0,31 Prozent auf 35,15 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 568 565 Aktien gehandelt. Mit 173,919 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 79,20 -2,34% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 27,53 0,99% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 89,60 0,67% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Eckert & Ziegler 15,13 2,23% Eckert & Ziegler
freenet AG 27,22 1,80% freenet AG
Infineon AG 57,25 3,26% Infineon AG
JENOPTIK AG 33,24 3,81% JENOPTIK AG
SAP SE 144,32 -0,89% SAP SE
Sartorius AG Vz. 216,60 3,88% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 34,87 3,10% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 79,70 7,05% Siltronic AG
SMA Solar AG 54,35 2,84% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 75,75 9,15% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,73 -0,50% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 697,16 1,99%

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