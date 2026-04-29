JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Kursentwicklung
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29.04.2026 09:29:11
Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start in der Gewinnzone
Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,79 Prozent stärker bei 3 625,02 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 507,378 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,489 Prozent stärker bei 3 614,25 Punkten, nach 3 596,65 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 614,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 636,43 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,47 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 3 349,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 577,09 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.04.2025, den Wert von 3 606,36 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,020 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,69 Prozent auf 54,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,31 Prozent auf 70,25 EUR), JENOPTIK (+ 2,48 Prozent auf 32,24 EUR), ATOSS Software (+ 2,47 Prozent auf 83,00 EUR) und SMA Solar (+ 2,12 Prozent auf 53,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Siltronic (-4,00 Prozent auf 67,25 EUR), Sartorius vz (-1,83 Prozent auf 209,00 EUR), Drägerwerk (-0,54 Prozent auf 91,80 EUR), Eckert Ziegler (-0,33 Prozent auf 15,05 EUR) und Siemens Healthineers (-0,31 Prozent auf 35,15 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 568 565 Aktien gehandelt. Mit 173,919 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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