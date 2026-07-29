Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im DAX

Am Mittwoch tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,30 Prozent stärker bei 25 540,82 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,122 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,345 Prozent stärker bei 25 551,97 Punkten, nach 25 464,01 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25 565,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 530,72 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,320 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, lag der DAX noch bei 24 626,89 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 29.04.2026, mit 23 954,56 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, notierte der DAX bei 24 217,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,08 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 4,82 Prozent auf 32,43 EUR), RWE (+ 3,49 Prozent auf 57,56 EUR), BASF (+ 3,24 Prozent auf 50,55 EUR), Brenntag SE (+ 2,34 Prozent auf 62,14 EUR) und Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 139,74 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil HOCHTIEF (-1,53 Prozent auf 425,40 EUR), Hannover Rück (-1,09 Prozent auf 255,00 EUR), Zalando (-1,01 Prozent auf 29,55 EUR), Rheinmetall (-0,86 Prozent auf 1 077,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 522,80 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 330 890 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,908 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at