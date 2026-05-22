Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent höher bei 24 778,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,050 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,657 Prozent stärker bei 24 768,49 Punkten, nach 24 606,77 Punkten am Vortag.

Bei 24 794,28 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 759,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 3,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der DAX bei 24 194,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der DAX mit 25 260,69 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der DAX einen Stand von 23 999,17 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,975 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 4,21 Prozent auf 70,86 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,78 Prozent auf 49,72 EUR), Zalando (+ 2,32 Prozent auf 21,13 EUR), Symrise (+ 1,73 Prozent auf 78,96 EUR) und adidas (+ 1,70 Prozent auf 152,55 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Vonovia SE (-4,76 Prozent auf 21,23 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,59 Prozent auf 36,99 EUR), Fresenius SE (-0,95 Prozent auf 39,53 EUR), Brenntag SE (-0,73 Prozent auf 57,50 EUR) und EON SE (-0,62 Prozent auf 18,40 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 492 991 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,314 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 6,66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at