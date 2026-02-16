MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Fokus 16.02.2026 09:29:57

Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent fester bei 24 975,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 916,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 018,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 311,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 849,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 22 498,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,66 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 2,27 Prozent auf 69,90 EUR), Deutsche Bank (+ 1,91 Prozent auf 30,17 EUR), Commerzbank (+ 1,71 Prozent auf 32,71 EUR), Zalando (+ 1,71 Prozent auf 20,86 EUR) und Allianz (+ 1,36 Prozent auf 371,90 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-0,99 Prozent auf 390,50 EUR), Brenntag SE (-0,76 Prozent auf 57,78 EUR), QIAGEN (-0,64 Prozent auf 43,01 EUR), Symrise (-0,60 Prozent auf 75,62 EUR) und Infineon (-0,60 Prozent auf 43,25 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 341 593 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,885 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,11 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
05.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 369,40 0,54% Allianz
Beiersdorf AG 105,35 -0,71% Beiersdorf AG
Brenntag SE 56,84 -2,30% Brenntag SE
Commerzbank 32,69 0,86% Commerzbank
Deutsche Bank AG 29,82 0,59% Deutsche Bank AG
Infineon AG 43,11 -0,63% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 395,20 0,51% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 35,54 -0,64% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 42,74 0,45% QIAGEN N.V.
Scout24 67,90 -1,45% Scout24
Siemens AG 235,30 -6,24% Siemens AG
Symrise AG 74,94 -0,95% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,40 -0,34% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 20,81 1,31% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 814,50 -0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen