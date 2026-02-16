Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent fester bei 24 975,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 916,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 018,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 311,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 849,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 22 498,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,66 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 2,27 Prozent auf 69,90 EUR), Deutsche Bank (+ 1,91 Prozent auf 30,17 EUR), Commerzbank (+ 1,71 Prozent auf 32,71 EUR), Zalando (+ 1,71 Prozent auf 20,86 EUR) und Allianz (+ 1,36 Prozent auf 371,90 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-0,99 Prozent auf 390,50 EUR), Brenntag SE (-0,76 Prozent auf 57,78 EUR), QIAGEN (-0,64 Prozent auf 43,01 EUR), Symrise (-0,60 Prozent auf 75,62 EUR) und Infineon (-0,60 Prozent auf 43,25 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 341 593 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,885 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,11 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

