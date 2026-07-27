Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Index im Blick
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27.07.2026 15:58:42
Freundlicher Handel in London: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100
Um 15:41 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,68 Prozent auf 10 809,47 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,211 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 736,14 Punkten in den Montagshandel, nach 10 736,23 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 812,05 Punkte, das Tagestief hingegen 10 736,14 Zähler.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10 508,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 321,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 120,31 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,63 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Vodafone Group (+ 5,38 Prozent auf 1,21 GBP), JD Sports Fashion (+ 4,72 Prozent auf 0,93 GBP), RELX (+ 4,40 Prozent auf 26,81 GBP), Airtel Africa (+ 4,01 Prozent auf 3,48 GBP) und Auto Trader Group (+ 3,95 Prozent auf 5,08 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Glencore (-2,67 Prozent auf 5,23 GBP), BP (-2,15 Prozent auf 5,37 GBP), Centrica (-1,29 Prozent auf 1,61 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,97 Prozent auf 32,74 GBP) und SSE (-0,83 Prozent auf 24,02 GBP) unter Druck.
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38 879 940 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 312,261 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Titel
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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12:26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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09:28
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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Analysen zu Vodafone Group PLC
|13:18
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:18
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:18
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airtel Africa
|4,07
|3,77%
|Auto Trader Group PLC
|6,00
|4,35%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|137,00
|0,74%
|BP plc (British Petrol)
|6,28
|-1,75%
|Centrica plc
|1,90
|-0,52%
|Glencore plc
|6,08
|-3,18%
|HSBC Holdings plc
|18,31
|1,03%
|Investec PLCShs
|7,60
|2,70%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|1,09
|4,31%
|Lloyds Banking Group
|1,35
|2,50%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|31,30
|3,78%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,41
|-0,99%
|SSE Plc
|28,10
|-1,40%
|Vodafone Group PLC
|1,41
|4,96%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 817,69
|0,76%
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