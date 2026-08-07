Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Index-Performance im Blick
|
07.08.2026 17:58:38
Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen
Am Freitag gewann der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,31 Prozent auf 10 901,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,253 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 867,91 Punkten, nach 10 867,89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 855,17 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 959,94 Zählern.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,304 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 07.07.2026, den Stand von 10 665,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 276,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der FTSE 100 bei 9 100,77 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,55 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 4,60 Prozent auf 28,64 GBP), Endeavour Mining (+ 4,06 Prozent auf 40,46 GBP), Diageo (+ 3,32 Prozent auf 17,90 GBP), StJamess Place (+ 2,64 Prozent auf 11,47 GBP) und ConvaTec (+ 2,47 Prozent auf 2,32 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Burberry (-2,55 Prozent auf 11,65 GBP), Glencore (-1,59 Prozent auf 5,57 GBP), Computacenter (-1,15 Prozent auf 48,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,13 Prozent auf 32,78 GBP) und Rentokil Initial (-0,94 Prozent auf 3,60 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 88 886 240 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,101 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder
Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Babcock International
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Babcock International von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
31.07.26
|FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Babcock International-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Babcock International
Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|13,86
|-0,57%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|145,00
|3,57%
|Burberry plc
|13,64
|-2,08%
|Computacenter PLC
|56,50
|-1,74%
|ConvaTec PLC
|2,74
|3,01%
|Diageo plc
|20,67
|3,58%
|Endeavour Mining PLC
|47,35
|1,61%
|Fresnillo PLC
|33,74
|3,88%
|Glencore plc
|6,50
|-1,52%
|HSBC Holdings plc
|17,96
|0,87%
|Lloyds Banking Group
|1,34
|1,13%
|Rentokil Initial PlcShs
|4,23
|-0,73%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,21
|-1,19%
|St.James's Place PLC
|13,50
|3,05%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 901,09
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.