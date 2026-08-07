Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Am Freitag gewann der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,31 Prozent auf 10 901,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,253 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 867,91 Punkten, nach 10 867,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 855,17 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 959,94 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,304 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 07.07.2026, den Stand von 10 665,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 276,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der FTSE 100 bei 9 100,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,55 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 4,60 Prozent auf 28,64 GBP), Endeavour Mining (+ 4,06 Prozent auf 40,46 GBP), Diageo (+ 3,32 Prozent auf 17,90 GBP), StJamess Place (+ 2,64 Prozent auf 11,47 GBP) und ConvaTec (+ 2,47 Prozent auf 2,32 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Burberry (-2,55 Prozent auf 11,65 GBP), Glencore (-1,59 Prozent auf 5,57 GBP), Computacenter (-1,15 Prozent auf 48,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,13 Prozent auf 32,78 GBP) und Rentokil Initial (-0,94 Prozent auf 3,60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 88 886 240 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,101 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at