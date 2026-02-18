Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,97 Prozent stärker bei 10 659,01 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,046 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 555,99 Punkten, nach 10 556,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 672,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 553,95 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,04 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 235,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 552,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 766,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,11 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 672,38 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Antofagasta (+ 4,09 Prozent auf 37,65 GBP), BAE Systems (+ 3,70 Prozent auf 21,04 GBP), Airtel Africa (+ 3,69 Prozent auf 3,59 GBP), Anglo American (+ 2,54 Prozent auf 35,88 GBP) und StJamess Place (+ 2,26 Prozent auf 12,47 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen RELX (-2,16 Prozent auf 21,77 GBP), Diageo (-2,09 Prozent auf 17,59 GBP), Flutter Entertainment (-1,76 Prozent auf 90,50 GBP), Entain (-1,53 Prozent auf 5,68 GBP) und Rightmove (-1,42 Prozent auf 4,30 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 16 852 720 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,276 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 8,07 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

