Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen

Machte sich der FTSE 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,03 Prozent stärker bei 9 705,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,787 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 9 702,52 Punkte an der Kurstafel, nach 9 702,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 694,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 9 705,57 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 717,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 116,69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 312,89 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 17,50 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Entain (+ 1,46 Prozent auf 7,99 GBP), SSE (+ 1,09 Prozent auf 22,30 GBP), Land Securities Group (+ 0,83) Prozent auf 6,06 GBP), Rolls-Royce (+ 0,77 Prozent auf 10,45 GBP) und Marks Spencer (+ 0,72 Prozent auf 3,50 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-1,97 Prozent auf 11,43 GBP), Fresnillo (-1,91 Prozent auf 27,66 GBP), Whitbread (-1,87 Prozent auf 24,19 GBP), Pearson (-1,19 Prozent auf 9,84 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,09 Prozent auf 3,89 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 342 575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 246,512 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at