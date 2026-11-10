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Kursverlauf 10.11.2026 12:26:34

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag fester

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag fester

Der FTSE 100 entwickelt sich am Dienstagmittag positiv.

Um 12:09 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 10 831,03 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,243 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,009 Prozent auf 10 781,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 782,87 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 775,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 868,51 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 10 552,05 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 10 862,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 787,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Bank of Georgia Group (+ 3,54 Prozent auf 137,50 GBP), Prudential (+ 3,01 Prozent auf 9,85 GBP), Rolls-Royce (+ 2,92 Prozent auf 13,59 GBP), Standard Chartered (+ 2,46 Prozent auf 22,10 GBP) und Computacenter (+ 2,31 Prozent auf 47,33 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,96 Prozent auf 36,29 GBP), BP (-1,62 Prozent auf 5,48 GBP), Endeavour Mining (-1,33 Prozent auf 42,27 GBP), Sage (-1,17 Prozent auf 11,44 GBP) und Glencore (-0,87 Prozent auf 5,11 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 22 325 254 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,550 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 161,00 1,90% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,65 0,23% BP plc (British Petrol)
Computacenter PLC 57,50 3,60% Computacenter PLC
Endeavour Mining PLC 49,97 -1,32% Endeavour Mining PLC
Glencore plc 6,05 -1,94% Glencore plc
HSBC Holdings plc 16,11 0,09% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,16 -0,60% Lloyds Banking Group
Prudential plc 11,55 -0,17% Prudential plc
Rolls-Royce Plc 15,90 0,45% Rolls-Royce Plc
Sage PLC 13,80 -1,43% Sage PLC
Shell (ex Royal Dutch Shell) 43,54 -0,81% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Smiths PLC 31,80 0,00% Smiths PLC
Standard Chartered plc 26,19 0,58% Standard Chartered plc

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