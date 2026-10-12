Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Index im Fokus 12.10.2026 12:26:45

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus

Am Montagmittag zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,51 Prozent stärker bei 10 606,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,181 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,005 Prozent auf 10 551,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 552,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 619,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 10 549,64 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 10 650,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 10 497,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 9 427,47 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,58 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell ConvaTec (+ 3,00 Prozent auf 2,27 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,58 Prozent auf 127,00 GBP), HSBC (+ 1,89 Prozent auf 14,22 GBP), Standard Life (+ 1,69 Prozent auf 8,63 GBP) und Computacenter (+ 1,62 Prozent auf 56,40 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Informa (-2,79 Prozent auf 8,71 GBP), Vodafone Group (-1,48 Prozent auf 1,17 GBP), WPP 2012 (-1,37 Prozent auf 3,81 GBP), 3i (-1,17 Prozent auf 23,74 GBP) und InterContinental Hotels Group (-0,91 Prozent auf 157,60 USD).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 047 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 282,874 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

3i plc 28,29 -1,19% 3i plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 142,00 -2,07% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,42 -2,29% Barratt Developments PLC
Computacenter PLC 67,00 3,08% Computacenter PLC
ConvaTec PLC 2,68 3,08% ConvaTec PLC
HSBC Holdings plc 16,88 2,28% HSBC Holdings plc
Informa PLC 10,40 -2,80% Informa PLC
InterContinental Hotels Group plc 141,00 -0,74% InterContinental Hotels Group plc
Lloyds Banking Group 1,22 1,03% Lloyds Banking Group
Standard Life PLC Registered Shs 10,22 1,49% Standard Life PLC Registered Shs
Vodafone Group PLC 1,38 -0,50% Vodafone Group PLC
WPP 2012 PLC 4,49 -1,32% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 605,42 0,51%

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