Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Index im Fokus
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12.10.2026 12:26:45
Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus
Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,51 Prozent stärker bei 10 606,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,181 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,005 Prozent auf 10 551,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 552,05 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 619,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 10 549,64 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 10 650,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 10 497,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 9 427,47 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,58 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell ConvaTec (+ 3,00 Prozent auf 2,27 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,58 Prozent auf 127,00 GBP), HSBC (+ 1,89 Prozent auf 14,22 GBP), Standard Life (+ 1,69 Prozent auf 8,63 GBP) und Computacenter (+ 1,62 Prozent auf 56,40 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Informa (-2,79 Prozent auf 8,71 GBP), Vodafone Group (-1,48 Prozent auf 1,17 GBP), WPP 2012 (-1,37 Prozent auf 3,81 GBP), 3i (-1,17 Prozent auf 23,74 GBP) und InterContinental Hotels Group (-0,91 Prozent auf 157,60 USD).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 047 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 282,874 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|28,29
|-1,19%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|142,00
|-2,07%
|Barratt Developments PLC
|3,42
|-2,29%
|Computacenter PLC
|67,00
|3,08%
|ConvaTec PLC
|2,68
|3,08%
|HSBC Holdings plc
|16,88
|2,28%
|Informa PLC
|10,40
|-2,80%
|InterContinental Hotels Group plc
|141,00
|-0,74%
|Lloyds Banking Group
|1,22
|1,03%
|Standard Life PLC Registered Shs
|10,22
|1,49%
|Vodafone Group PLC
|1,38
|-0,50%
|WPP 2012 PLC
|4,49
|-1,32%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 605,42
|0,51%
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