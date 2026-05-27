Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|FTSE 100-Performance
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27.05.2026 12:26:57
Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittwochmittag mit Zuschlägen
Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,21 Prozent fester bei 10 513,82 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,997 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 491,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 491,39 Punkten am Vortag.
Bei 10 513,86 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 462,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 0,461 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, stand der FTSE 100 bei 10 321,09 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 27.02.2026, mit 10 910,55 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 27.05.2025, mit 8 778,05 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,65 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 6,23 Prozent auf 0,86 GBP), Marks Spencer (+ 4,30 Prozent auf 3,64 GBP), Frasers Group (+ 3,92 Prozent auf 7,68 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,24 Prozent auf 71,75 GBP) und Barratt Developments (+ 2,97 Prozent auf 2,67 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Sage (-2,85 Prozent auf 8,51 GBP), BT Group (-2,52 Prozent auf 2,16 GBP), Centrica (-1,97 Prozent auf 1,96 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,83 Prozent auf 31,36 GBP) und Flutter Entertainment (-1,71 Prozent auf 70,06 GBP) unter Druck.
Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 521 208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,770 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf
Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 8,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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