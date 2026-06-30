Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag in der Gewinnzone

Der FTSE 100 befindet sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

Am Dienstag steigt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,58 Prozent auf 10 544,89 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,124 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 484,31 Punkte an der Kurstafel, nach 10 484,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 483,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 613,18 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10 409,28 Punkten. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Stand von 10 127,96 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 760,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell StJamess Place (+ 3,30 Prozent auf 12,20 GBP), Melrose Industries (+ 3,27 Prozent auf 4,77 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,88 Prozent auf 114,30 GBP), Antofagasta (+ 2,75 Prozent auf 38,50 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,53 Prozent auf 14,60 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Smith Nephew (-3,28 Prozent auf 11,06 GBP), Burberry (-3,24 Prozent auf 10,60 GBP), Vodafone Group (-2,66 Prozent auf 1,01 GBP), Entain (-2,64 Prozent auf 5,76 GBP) und BT Group (-2,35 Prozent auf 1,92 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 58 198 973 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 283,985 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at