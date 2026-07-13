Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Das macht das Börsenbarometer in London heute.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,31 Prozent fester bei 10 529,89 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,150 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,007 Prozent fester bei 10 498,05 Punkten in den Handel, nach 10 497,29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 488,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 532,10 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 10 471,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 582,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 941,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,82 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 2,63 Prozent auf 4,95 GBP), Computacenter (+ 2,51 Prozent auf 45,66 GBP), Persimmon (+ 2,36 Prozent auf 10,62 GBP), Barratt Developments (+ 1,67 Prozent auf 2,85 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,53 Prozent auf 30,85 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil International Consolidated Airlines (-1,87 Prozent auf 4,62 GBP), Antofagasta (-1,64 Prozent auf 37,16 GBP), IG Group (-1,11 Prozent auf 17,86 GBP), Endeavour Mining (-1,09 Prozent auf 36,36 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-1,08 Prozent auf 14,62 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 1 804 866 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 296,644 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at