Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den FTSE 100 auch derzeit aufwärts.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 09:13 Uhr um 0,09 Prozent auf 10 613,40 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,020 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 603,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 603,48 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 616,90 Punkte, das Tagestief hingegen 10 576,01 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,70 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 10.03.2026, einen Stand von 10 412,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, mit 10 124,60 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 913,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,66 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Flutter Entertainment (+ 2,84 Prozent auf 78,94 GBP), WPP 2012 (+ 2,55 Prozent auf 2,51 GBP), Pershing Square (+ 2,16 Prozent auf 41,68 GBP), Burberry (+ 1,38 Prozent auf 11,49 GBP) und Experian (+ 1,37 Prozent auf 26,26 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Compass Group (-3,40 Prozent auf 27,14 USD), BP (-1,21 Prozent auf 5,74 GBP), J Sainsbury (-0,71 Prozent auf 3,50 GBP), Anglo American (-0,69 Prozent auf 34,34 GBP) und BT Group (-0,65 Prozent auf 2,14 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 5 652 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,955 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at