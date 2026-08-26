Diploma Aktie

Diploma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LSE-Handel im Blick 26.08.2026 15:58:41

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 heute.

Am Mittwoch klettert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,17 Prozent auf 10 904,33 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,249 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 886,20 Punkte an der Kurstafel, nach 10 886,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 855,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 909,03 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,814 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 10 736,23 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 10 491,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 265,80 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,58 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit IG Group (+ 3,39 Prozent auf 14,02 GBP), Antofagasta (+ 2,87 Prozent auf 41,24 GBP), Diploma (+ 2,56 Prozent auf 74,15 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,13 Prozent auf 0,87 GBP) und Halma (+ 2,13 Prozent auf 36,52 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Sage (-3,08 Prozent auf 10,71 GBP), 3i (-2,03 Prozent auf 28,45 GBP), AstraZeneca (-1,92 Prozent auf 122,36 GBP), Compass Group (-1,53 Prozent auf 30,33 USD) und BP (-1,40 Prozent auf 5,21 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 16 828 667 Aktien gehandelt. Mit 306,655 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Halma PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Compass Group plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 33,19 -1,01% 3i plc
Antofagasta plc 46,99 0,02% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 142,60 -1,66% AstraZeneca PLC
Babcock International 12,77 0,79% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 155,00 -0,64% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,09 -1,22% BP plc (British Petrol)
Compass Group plc 25,89 -2,01% Compass Group plc
Diploma PLC 85,90 1,00% Diploma PLC
Halma PLC 42,22 1,34% Halma PLC
HSBC Holdings plc 17,69 -0,25% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 16,21 2,08% IG Group Holdings PLC
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,03 2,91% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,30 -0,42% Lloyds Banking Group
Sage PLC 12,40 -3,88% Sage PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 878,12 -0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen