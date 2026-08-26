Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 heute.

Am Mittwoch klettert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,17 Prozent auf 10 904,33 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,249 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 886,20 Punkte an der Kurstafel, nach 10 886,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 855,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 909,03 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,814 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 10 736,23 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 10 491,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 265,80 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,58 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit IG Group (+ 3,39 Prozent auf 14,02 GBP), Antofagasta (+ 2,87 Prozent auf 41,24 GBP), Diploma (+ 2,56 Prozent auf 74,15 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,13 Prozent auf 0,87 GBP) und Halma (+ 2,13 Prozent auf 36,52 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Sage (-3,08 Prozent auf 10,71 GBP), 3i (-2,03 Prozent auf 28,45 GBP), AstraZeneca (-1,92 Prozent auf 122,36 GBP), Compass Group (-1,53 Prozent auf 30,33 USD) und BP (-1,40 Prozent auf 5,21 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 16 828 667 Aktien gehandelt. Mit 306,655 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at