Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent auf 10 618,23 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,020 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 603,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 603,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 657,56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 576,01 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,74 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 10 412,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 124,60 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 913,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,70 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell ConvaTec (+ 6,52 Prozent auf 2,39 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3,62 Prozent auf 45,52 GBP), Kingfisher (+ 3,00 Prozent auf 3,09 GBP), WPP 2012 (+ 2,90 Prozent auf 2,52 GBP) und Burberry (+ 2,77 Prozent auf 11,65 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ocado Group (-2,73 Prozent auf 1,87 GBP), BAE Systems (-2,71 Prozent auf 22,08 GBP), Compass Group (-1,69 Prozent auf 27,62 USD), Centrica (-1,55 Prozent auf 2,10 GBP) und BP (-1,46 Prozent auf 5,72 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 39 953 318 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 270,955 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,92 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at