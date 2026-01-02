Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

Der FTSE 100 hält am fünften Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag springt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,46 Prozent auf 9 976,88 Punkte an. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,872 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 9 931,29 Punkte an der Kurstafel, nach 9 931,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 9 977,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 930,76 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,08 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 02.12.2025, bei 9 701,80 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.10.2025, den Stand von 9 427,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 260,09 Punkten berechnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit InterContinental Hotels Group (+ 34,96 Prozent auf 140,70 USD), Fresnillo (+ 4,42 Prozent auf 34,81 GBP), Ocado Group (+ 2,75 Prozent auf 2,43 GBP), Melrose Industries (+ 2,07 Prozent auf 6,01 GBP) und Antofagasta (+ 1,98 Prozent auf 33,44 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen BAT (-2,14 Prozent auf 41,24 GBP), Smith Nephew (-1,05 Prozent auf 12,26 GBP), Imperial Brands (-0,74 Prozent auf 30,96 GBP), Pearson (-0,57 Prozent auf 10,44 GBP) und Rentokil Initial (-0,54 Prozent auf 4,45 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 840 980 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 245,307 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

