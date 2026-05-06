Freundlicher Handel in London: FTSE 100 im Aufwind

Derzeit zeigen sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 2,19 Prozent höher bei 10 443,40 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,972 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 218,76 Punkte an der Kurstafel, nach 10 219,11 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 488,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 218,76 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,753 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 436,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 369,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 597,42 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 8,96 Prozent auf 33,94 GBP), easyJet (+ 7,81 Prozent auf 3,70 GBP), Antofagasta (+ 7,41 Prozent auf 38,26 GBP), International Consolidated Airlines (+ 6,69 Prozent auf 3,91 GBP) und Anglo American (+ 6,68 Prozent auf 38,03 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen BP (-3,53 Prozent auf 5,52 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,75 Prozent auf 32,22 GBP), Smith Nephew (-2,59 Prozent auf 11,29 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,55 Prozent auf 94,30 GBP) und Sage (-1,23 Prozent auf 8,97 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 73 071 102 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 270,520 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at