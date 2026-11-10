Freundlicher Handel in London: FTSE 100 klettert nachmittags

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am Dienstag.

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,05 Prozent stärker bei 10 788,53 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,243 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,009 Prozent tiefer bei 10 781,94 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 782,87 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 775,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 868,51 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 10 552,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 862,50 Punkte. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 787,15 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,42 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Computacenter (+ 3,16 Prozent auf 47,72 GBP), Marks Spencer (+ 3,04 Prozent auf 4,51 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,41 Prozent auf 136,00 GBP), Auto Trader Group (+ 1,79 Prozent auf 5,68 GBP) und BAT (+ 1,70 Prozent auf 45,53 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Endeavour Mining (-4,08 Prozent auf 41,09 GBP), Fresnillo (-3,83 Prozent auf 25,37 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,51 Prozent auf 36,08 GBP), BP (-2,25 Prozent auf 5,44 GBP) und Glencore (-1,73 Prozent auf 5,07 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 39 173 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,550 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at