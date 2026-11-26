Am vierten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Zum Handelsschluss bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 1,75 Prozent höher bei 10 609,30 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,161 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 10 426,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10 426,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 10 425,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 636,49 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 2,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 767,33 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 10 878,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 691,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,61 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Imperial Brands (+ 13,27 Prozent auf 34,32 GBP), Babcock International (+ 6,55 Prozent auf 10,90 GBP), Endeavour Mining (+ 5,87 Prozent auf 33,20 GBP), Fresnillo (+ 5,49 Prozent auf 21,90 GBP) und Melrose Industries (+ 4,46 Prozent auf 4,87 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Land Securities Group (-1,51 Prozent auf 6,87 GBP), Severn Trent (-1,21 Prozent auf 32,66 GBP), Metlen Energy Metals (-0,59 Prozent auf 40,46 EUR), BAT (-0,55 Prozent auf 45,31 GBP) und BT Group (-0,39 Prozent auf 2,03 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 73 940 198 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 257,999 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at