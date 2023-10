Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt am Montagmittag zu

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,78 Prozent auf 7 348,20 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,332 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 291,28 Punkte an der Kurstafel, nach 7 291,28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7 361,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 291,28 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 608,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, mit 7 694,27 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wurde der FTSE 100 auf 7 047,67 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2023 sank der Index bereits um 2,73 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Airtel Africa (+ 7,83 Prozent auf 1,18 GBP), Rightmove (+ 2,69 Prozent auf 4,92 GBP), StJamess Place (+ 2,43 Prozent auf 6,33 GBP), BAT (+ 2,14 Prozent auf 24,55 GBP) und Smiths (+ 2,13 Prozent auf 16,04 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Ocado Group (-1,78 Prozent auf 4,74 GBP), NatWest Group (-0,66 Prozent auf 1,81 GBP), HSBC (-0,58 Prozent auf 5,98 GBP), United Utilities (-0,43 Prozent auf 10,49 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-0,37 Prozent auf 6,40 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 8 448 104 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 203,745 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die NatWest Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at