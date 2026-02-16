AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Performance im Fokus 16.02.2026 17:58:40

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu

Mit dem FTSE 100 ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Zum Handelsende gewann der FTSE 100 im LSE-Handel 0,26 Prozent auf 10 473,69 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,053 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 446,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 446,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 490,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 446,25 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 16.01.2026, den Stand von 10 235,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 698,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 732,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,25 Prozent nach oben. Bei 10 535,76 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell NatWest Group (+ 4,76 Prozent auf 6,08 GBP), Melrose Industries (+ 3,89 Prozent auf 6,67 GBP), BAE Systems (+ 3,10 Prozent auf 20,29 GBP), Rolls-Royce (+ 2,12 Prozent auf 12,98 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 2,01 Prozent auf 36,60 EUR). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Barratt Developments (-3,86 Prozent auf 3,74 GBP), StJamess Place (-3,85 Prozent auf 11,98 GBP), RELX (-3,68 Prozent auf 21,74 GBP), WPP 2012 (-3,22 Prozent auf 2,64 GBP) und Experian (-2,64 Prozent auf 24,71 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 53 646 298 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 269,766 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Legal & General plc

mehr Nachrichten

Analysen zu NatWest Group PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 173,25 -0,23% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 23,42 3,31% BAE Systems plc
Barratt Developments PLC 4,31 -3,34% Barratt Developments PLC
Experian PLC 28,40 -2,07% Experian PLC
Legal & General plc 3,15 0,96% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,18 0,43% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 7,68 3,95% Melrose Industries PLC Registered Shs
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 36,30 2,08% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
NatWest Group PLC Registered Shs 7,01 3,94% NatWest Group PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,50 -1,96% Ocado Group PLC
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 25,54 -2,82% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 15,06 2,31% Rolls-Royce Plc
St.James's Place PLC 13,81 -3,36% St.James's Place PLC
WPP 2012 PLC 3,02 -4,43% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 473,69 0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen