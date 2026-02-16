Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu

Mit dem FTSE 100 ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Zum Handelsende gewann der FTSE 100 im LSE-Handel 0,26 Prozent auf 10 473,69 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,053 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 446,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 446,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 490,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 446,25 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 16.01.2026, den Stand von 10 235,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 698,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 732,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,25 Prozent nach oben. Bei 10 535,76 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell NatWest Group (+ 4,76 Prozent auf 6,08 GBP), Melrose Industries (+ 3,89 Prozent auf 6,67 GBP), BAE Systems (+ 3,10 Prozent auf 20,29 GBP), Rolls-Royce (+ 2,12 Prozent auf 12,98 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 2,01 Prozent auf 36,60 EUR). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Barratt Developments (-3,86 Prozent auf 3,74 GBP), StJamess Place (-3,85 Prozent auf 11,98 GBP), RELX (-3,68 Prozent auf 21,74 GBP), WPP 2012 (-3,22 Prozent auf 2,64 GBP) und Experian (-2,64 Prozent auf 24,71 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 53 646 298 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 269,766 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

