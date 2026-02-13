Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu

Letztendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,42 Prozent stärker bei 10 446,35 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,059 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 402,48 Punkte an der Kurstafel, nach 10 402,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 454,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 380,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,738 Prozent nach oben. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 13.01.2026, einen Stand von 10 137,35 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 13.11.2025, mit 9 807,68 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der FTSE 100 8 764,72 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,98 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 535,76 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit RELX (+ 9,99 Prozent auf 22,57 GBP), Experian (+ 5,40 Prozent auf 25,38 GBP), WPP 2012 (+ 5,24 Prozent auf 2,73 GBP), 3i (+ 5,11 Prozent auf 34,36 GBP) und Rolls-Royce (+ 3,67 Prozent auf 12,71 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Flutter Entertainment (-10,89 Prozent auf 93,52 GBP), Entain (-4,74 Prozent auf 5,67 GBP), NatWest Group (-2,49 Prozent auf 5,80 GBP), Croda International (-2,46 Prozent auf 30,56 GBP) und HSBC (-2,21 Prozent auf 12,39 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 239 463 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 263,775 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,26 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at