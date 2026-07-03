Freundlicher Handel in London: FTSE 100 letztendlich stärker

Am Freitag stieg der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0,25 Prozent auf 10 679,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,131 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 652,81 Punkten, nach 10 652,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 701,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 604,25 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 332,30 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 436,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 823,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Bank of Georgia Group (+ 2,80 Prozent auf 117,50 GBP), Weir Group (+ 2,62 Prozent auf 25,08 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,19 Prozent auf 17,76 GBP), StJamess Place (+ 2,08 Prozent auf 13,03 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,97 Prozent auf 15,04 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Entain (-2,11 Prozent auf 5,29 GBP), Babcock International (-1,66 Prozent auf 10,39 GBP), DCC (-1,62 Prozent auf 60,90 GBP), Games Workshop Group (-1,58 Prozent auf 211,40 GBP) und Tesco (-1,48 Prozent auf 4,67 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 124 002 718 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,880 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at