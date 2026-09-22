Freundlicher Handel in London: FTSE 100 mittags im Plus

Am Dienstagmittag wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,23 Prozent fester bei 10 763,59 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,181 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 10 738,97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 739,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 771,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 714,78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 816,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10 437,85 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 9 226,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,16 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Kingfisher (+ 9,88 Prozent auf 3,36 GBP), Smiths (+ 6,53 Prozent auf 27,59 GBP), Antofagasta (+ 3,82 Prozent auf 39,17 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,63 Prozent auf 0,77 GBP) und StJamess Place (+ 3,30 Prozent auf 11,58 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil BP (-2,32 Prozent auf 5,30 GBP), Airtel Africa (-1,81 Prozent auf 3,12 GBP), Admiral Group (-1,72 Prozent auf 37,70 GBP), BAE Systems (-1,71 Prozent auf 20,15 GBP) und Hiscox (-1,65 Prozent auf 19,11 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 18 072 158 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 302,488 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at