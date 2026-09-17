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Kursentwicklung im Fokus 17.09.2026 15:58:51

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Um 15:40 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,73 Prozent auf 10 766,31 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,180 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,007 Prozent stärker bei 10 689,27 Punkten, nach 10 688,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 788,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 688,91 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der FTSE 100 10 720,30 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 508,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 208,37 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,19 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,91 Prozent auf 15,21 GBP), SSE (+ 2,71 Prozent auf 24,66 GBP), Airtel Africa (+ 2,54 Prozent auf 3,55 GBP), Rolls-Royce (+ 2,38 Prozent auf 14,75 GBP) und Kingfisher (+ 2,36 Prozent auf 3,08 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Marks Spencer (-1,62 Prozent auf 3,65 GBP), Smith Nephew (-1,15 Prozent auf 10,30 GBP), Pershing Square (-1,09 Prozent auf 36,97 GBP), Centrica (-0,79 Prozent auf 1,51 GBP) und JD Sports Fashion (-0,79 Prozent auf 0,76 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 37 644 309 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,058 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 161,00 0,63% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,66 0,00% Barratt Developments PLC
Centrica plc 1,74 -2,79% Centrica plc
HSBC Holdings plc 17,81 0,16% HSBC Holdings plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,88 -1,12% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Kingfisher plc 3,59 0,06% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,29 -0,77% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,24 0,00% Marks & Spencer plc
Pershing Square Holdings 42,80 0,71% Pershing Square Holdings
Rolls-Royce Plc 17,10 -1,20% Rolls-Royce Plc
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 17,76 0,51% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
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