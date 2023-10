Freundlicher Handel in London: FTSE 100 schlussendlich freundlich

Am Dienstag erhöhte sich der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0,58 Prozent auf 7 675,21 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,447 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 630,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 630,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 616,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 682,63 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, stand der FTSE 100 bei 7 711,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 406,42 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 17.10.2022, den Stand von 6 920,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 1,60 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 206,82 Punkte.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit AstraZeneca (+ 2,72 Prozent auf 112,70 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,17 Prozent auf 1,37 GBP), Taylor Wimpey (+ 2,15 Prozent auf 1,12 GBP), Barratt Developments (+ 2,12 Prozent auf 4,24 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 1,83 Prozent auf 61,36 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Hargreaves Lansdown (-2,34 Prozent auf 7,44 GBP), BT Group (-2,17 Prozent auf 1,17 GBP), Electrocomponents (-1,63 Prozent auf 7,12 GBP), Prudential (-1,16 Prozent auf 8,88 GBP) und Melrose Industries (-1,15 Prozent auf 4,73 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 79 615 946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 207,573 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,37 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 11,27 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at