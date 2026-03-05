International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 05.03.2026 12:26:39

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt

Der FTSE 100 verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,31 Prozent auf 10 600,15 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,013 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 567,72 Punkte an der Kurstafel, nach 10 567,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 636,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 528,17 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,85 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 309,22 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2025, den Stand von 9 667,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 755,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,52 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Rentokil Initial (+ 11,19 Prozent auf 4,73 GBP), Entain (+ 6,68 Prozent auf 6,17 GBP), Admiral Group (+ 4,69) Prozent auf 29,94 GBP), Weir Group (+ 4,54 Prozent auf 31,78 GBP) und WPP 2012 (+ 3,29 Prozent auf 2,64 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Rio Tinto (-3,34 Prozent auf 69,50 GBP), 3i (-2,70 Prozent auf 31,01 GBP), easyJet (-1,91 Prozent auf 4,25 GBP), Aviva (-1,41 Prozent auf 6,58 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,35 Prozent auf 3,81 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 21 307 389 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 266,196 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die 3i-Aktie weist mit 4,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rentokil Initial PlcShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Rentokil Initial PlcShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 34,60 -6,49% 3i plc
Admiral Group PLC 35,60 7,88% Admiral Group PLC
AstraZeneca PLC 169,90 -2,38% AstraZeneca PLC
Aviva PLC Registered Shs 7,55 -2,58% Aviva PLC Registered Shs
easyJet plc 4,85 -2,90% easyJet plc
Entain PLC Registered Shs 6,72 0,69% Entain PLC Registered Shs
International Consolidated Airlines S.A. 4,30 -3,65% International Consolidated Airlines S.A.
Legal & General plc 3,01 -0,66% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,13 -1,32% Lloyds Banking Group
Rentokil Initial PlcShs 5,46 11,24% Rentokil Initial PlcShs
Rio Tinto plc 77,76 -6,40% Rio Tinto plc
Schroders PLC Registered Shs 6,59 -2,44% Schroders PLC Registered Shs
Weir Group PLC 35,88 -5,97% Weir Group PLC
WPP 2012 PLC 3,12 6,12% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 413,94 -1,45%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen