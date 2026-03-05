International Consolidated Airlines Aktie
Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt
Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,31 Prozent auf 10 600,15 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,013 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 567,72 Punkte an der Kurstafel, nach 10 567,65 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 636,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 528,17 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,85 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 309,22 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2025, den Stand von 9 667,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 755,84 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,52 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Rentokil Initial (+ 11,19 Prozent auf 4,73 GBP), Entain (+ 6,68 Prozent auf 6,17 GBP), Admiral Group (+ 4,69) Prozent auf 29,94 GBP), Weir Group (+ 4,54 Prozent auf 31,78 GBP) und WPP 2012 (+ 3,29 Prozent auf 2,64 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Rio Tinto (-3,34 Prozent auf 69,50 GBP), 3i (-2,70 Prozent auf 31,01 GBP), easyJet (-1,91 Prozent auf 4,25 GBP), Aviva (-1,41 Prozent auf 6,58 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,35 Prozent auf 3,81 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 21 307 389 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 266,196 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
Die 3i-Aktie weist mit 4,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|34,60
|-6,49%
|Admiral Group PLC
|35,60
|7,88%
|AstraZeneca PLC
|169,90
|-2,38%
|Aviva PLC Registered Shs
|7,55
|-2,58%
|easyJet plc
|4,85
|-2,90%
|Entain PLC Registered Shs
|6,72
|0,69%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,30
|-3,65%
|Legal & General plc
|3,01
|-0,66%
|Lloyds Banking Group
|1,13
|-1,32%
|Rentokil Initial PlcShs
|5,46
|11,24%
|Rio Tinto plc
|77,76
|-6,40%
|Schroders PLC Registered Shs
|6,59
|-2,44%
|Weir Group PLC
|35,88
|-5,97%
|WPP 2012 PLC
|3,12
|6,12%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 413,94
|-1,45%
