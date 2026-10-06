BAE Systems Aktie

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WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Marktbericht 06.10.2026 09:29:15

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in London am Dienstagmorgen.

Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,66 Prozent aufwärts auf 10 567,00 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,142 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 498,06 Punkten, nach 10 497,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 498,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 567,07 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 10 831,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 651,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 479,14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,19 Prozent. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2,65 Prozent auf 120,76 GBP), Whitbread (+ 1,77 Prozent auf 24,69 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,54 Prozent auf 16,45 GBP), Burberry (+ 1,35 Prozent auf 10,17 GBP) und GSK (+ 1,34 Prozent auf 17,83 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-0,96 Prozent auf 42,09 GBP), Babcock International (-0,89 Prozent auf 9,18 GBP), BP (-0,82 Prozent auf 5,59 GBP), BAE Systems (-0,75 Prozent auf 19,20 GBP) und M&G (-0,73 Prozent auf 3,11 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 1 973 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 291,396 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 140,80 1,00% AstraZeneca PLC
Babcock International 10,64 -2,83% Babcock International
BAE Systems plc 21,87 -4,04% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 157,00 0,64% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,64 -1,09% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,63 0,23% BP plc (British Petrol)
Burberry plc 12,10 2,94% Burberry plc
Endeavour Mining PLC 48,67 -0,71% Endeavour Mining PLC
GSK PLC Registered Shs 20,79 0,34% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,26 0,48% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,24 1,06% Lloyds Banking Group
M&G PLC Registered Shs 3,74 0,27% M&G PLC Registered Shs
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 19,53 1,82% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Whitbread PLC 29,70 3,70% Whitbread PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 541,69 0,42%

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