Freundlicher Handel in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 10 753,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,213 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 749,95 Punkte an der Kurstafel, nach 10 750,11 Punkten am Vortag.

Bei 10 748,19 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 793,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 10 600,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 195,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 138,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Entain (+ 2,12 Prozent auf 5,69 GBP), Prudential (+ 2,10 Prozent auf 10,47 GBP), Fresnillo (+ 1,91 Prozent auf 29,35 GBP), Weir Group (+ 1,88 Prozent auf 27,12 GBP) und Anglo American (+ 1,64 Prozent auf 39,13 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Babcock International (-2,76 Prozent auf 11,61 GBP), Howden Joinery Group (-2,30 Prozent auf 8,08 GBP), J Sainsbury (-2,01 Prozent auf 3,37 GBP), JD Sports Fashion (-1,99 Prozent auf 0,91 GBP) und Tesco (-1,79 Prozent auf 4,53 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 854 410 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 306,934 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at