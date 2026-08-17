Tesco Aktie

Tesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LSE-Handel im Blick 17.08.2026 12:27:23

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge

FTSE 100-Handel heute.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 10 753,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,213 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 749,95 Punkte an der Kurstafel, nach 10 750,11 Punkten am Vortag.

Bei 10 748,19 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 793,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 10 600,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 195,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 138,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Entain (+ 2,12 Prozent auf 5,69 GBP), Prudential (+ 2,10 Prozent auf 10,47 GBP), Fresnillo (+ 1,91 Prozent auf 29,35 GBP), Weir Group (+ 1,88 Prozent auf 27,12 GBP) und Anglo American (+ 1,64 Prozent auf 39,13 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Babcock International (-2,76 Prozent auf 11,61 GBP), Howden Joinery Group (-2,30 Prozent auf 8,08 GBP), J Sainsbury (-2,01 Prozent auf 3,37 GBP), JD Sports Fashion (-1,99 Prozent auf 0,91 GBP) und Tesco (-1,79 Prozent auf 4,53 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 854 410 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 306,934 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesco PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesco PLC

mehr Analysen
12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Babcock International 13,62 -3,34% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 156,00 -1,27% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Entain PLC Registered Shs 6,62 1,78% Entain PLC Registered Shs
Fresnillo PLC 34,60 1,59% Fresnillo PLC
Howden Joinery Group PLC 9,50 -2,06% Howden Joinery Group PLC
HSBC Holdings plc 18,07 1,03% HSBC Holdings plc
J. Sainsbury plc 3,91 -2,88% J. Sainsbury plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,08 -0,92% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,35 0,04% Lloyds Banking Group
Prudential plc 12,26 1,91% Prudential plc
Tesco PLC 5,30 -0,93% Tesco PLC
Weir Group PLC 31,80 1,27% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 764,27 0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen