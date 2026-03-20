Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich mittags fester

Um 12:09 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,11 Prozent auf 10 074,42 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,984 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 10 063,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 063,50 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 127,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 10 000,66 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 1,82 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 686,89 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 897,42 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 20.03.2025, mit 8 701,99 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell easyJet (+ 2,86 Prozent auf 3,60 GBP), Entain (+ 2,49 Prozent auf 5,51 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,12 Prozent auf 132,55 USD), JD Sports Fashion (+ 2,03 Prozent auf 0,69 GBP) und Vodafone Group (+ 2,03 Prozent auf 1,10 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Smiths (-8,39 Prozent auf 21,53 GBP), BP (-2,47 Prozent auf 5,69 GBP), BAE Systems (-1,43 Prozent auf 22,75 GBP), Diageo (-0,94 Prozent auf 13,89 GBP) und J Sainsbury (-0,88 Prozent auf 3,39 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 69 994 992 Aktien gehandelt. Mit 253,918 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at