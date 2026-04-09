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Howden Joinery Group Aktie

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WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

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FTSE 100-Performance im Fokus 09.04.2026 09:29:08

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

So bewegt sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:11 Uhr 0,16 Prozent auf 10 626,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,943 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 10 609,57 Punkte an der Kurstafel, nach 10 608,88 Punkten am Vortag.

Bei 10 643,61 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 609,19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,82 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 249,52 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.01.2026, den Wert von 10 124,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 679,48 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,78 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit DCC (+ 3,11 Prozent auf 51,35 GBP), BP (+ 1,97 Prozent auf 5,74 GBP), United Utilities (+ 1,50 Prozent auf 13,86 GBP), SSE (+ 1,48 Prozent auf 27,46 GBP) und Glencore (+ 1,40 Prozent auf 5,71 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Phoenix Group (-3,36 Prozent auf 7,08 GBP), Ocado Group (-3,33 Prozent auf 1,88 GBP), easyJet (-2,98 Prozent auf 3,81 GBP), WPP 2012 (-2,23 Prozent auf 2,50 GBP) und Howden Joinery Group (-2,21 Prozent auf 8,19 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 7 317 384 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 266,452 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 30,75 0,52% 3i plc
AstraZeneca PLC 173,35 -1,00% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,62 1,56% BP plc (British Petrol)
DCC plc 58,00 2,65% DCC plc
easyJet plc 4,44 -0,96% easyJet plc
Glencore plc 6,49 0,00% Glencore plc
Howden Joinery Group PLC 9,50 -1,04% Howden Joinery Group PLC
Legal & General plc 3,02 1,96% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,16 -2,12% Lloyds Banking Group
Ocado Group PLC 2,20 -0,99% Ocado Group PLC
Phoenix Group Holdings 8,20 -4,04% Phoenix Group Holdings
Schroders PLC Registered Shs 6,64 -0,60% Schroders PLC Registered Shs
SSE Plc 31,40 0,00% SSE Plc
United Utilities PLC 15,83 0,57% United Utilities PLC
WPP 2012 PLC 2,87 -1,03% WPP 2012 PLC

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FTSE 100 10 578,12 -0,29%

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