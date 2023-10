Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Am Abend zeigten sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Der FTSE 100 gewann im LSE-Handel schlussendlich 0,33 Prozent auf 7 414,34 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,374 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 389,70 Punkte an der Kurstafel, nach 7 389,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 368,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 428,11 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,165 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 623,99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.07.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 691,80 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 25.10.2022, den Stand von 7 013,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 1,85 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Lloyds Banking Group (+ 2,18 Prozent auf 0,41 GBP), Rio Tinto (+ 1,92 Prozent auf 51,57 GBP), Bunzl (+ 1,82 Prozent auf 28,50 GBP), BAE Systems (+ 1,67 Prozent auf 10,96 GBP) und Sage (+ 1,47 Prozent auf 9,65 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Ocado Group (-9,38 Prozent auf 4,60 GBP), Reckitt Benckiser (-4,02 Prozent auf 56,78 GBP), JD Sports Fashion (-2,13 Prozent auf 1,26 GBP), Segro (-2,09 Prozent auf 6,85 GBP) und Vodafone Group (-2,04 Prozent auf 0,74 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 106 552 249 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 206,613 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die Barclays-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at