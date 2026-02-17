Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester

Am Dienstag verbuchte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,79 Prozent auf 10 556,17 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,054 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 10 474,04 Punkte an der Kurstafel, nach 10 473,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 472,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 556,17 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, stand der FTSE 100 bei 10 235,29 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 9 675,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 768,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 556,17 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 3,13 Prozent auf 3,86 GBP), Airtel Africa (+ 3,09 Prozent auf 3,47 GBP), Pearson (+ 2,85 Prozent auf 9,30 GBP), Compass Group (+ 2,83 Prozent auf 21,11 GBP) und Barclays (+ 2,80 Prozent auf 4,74 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Antofagasta (-3,44 Prozent auf 36,17 GBP), Weir Group (-2,28 Prozent auf 34,30 GBP), Metlen Energy Metals (-2,24 Prozent auf 35,78 EUR), Anglo American (-2,21 Prozent auf 34,99 GBP) und Fresnillo (-2,10 Prozent auf 37,34 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 96 633 962 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 270,080 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at