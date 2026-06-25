Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich

Am Donnerstag tendierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,65 Prozent fester bei 10 529,89 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,097 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 461,52 Punkte an der Kurstafel, nach 10 461,63 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 575,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10 415,45 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 466,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 106,84 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 718,75 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,82 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit 3i (+ 11,48 Prozent auf 25,34 GBP), Barratt Developments (+ 4,63 Prozent auf 2,94 GBP), Antofagasta (+ 3,92 Prozent auf 37,93 GBP), Aberdeen Group (+ 3,62 Prozent auf 2,40 GBP) und Persimmon (+ 3,30 Prozent auf 11,29 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen London Stock Exchange (LSE) (-3,04 Prozent auf 80,28 GBP), Intermediate Capital Group (-2,40 Prozent auf 16,70 GBP), Metlen Energy Metals (-2,29 Prozent auf 40,92 EUR), BT Group (-2,14 Prozent auf 1,92 GBP) und Bank of Georgia Group (-2,14 Prozent auf 110,00 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 140 311 037 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 288,214 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at