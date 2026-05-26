Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstag fort.

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,67 Prozent auf 10 536,33 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,007 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,006 Prozent schwächer bei 10 465,62 Punkten, nach 10 466,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 543,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 461,10 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 379,08 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 10 846,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 717,97 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,88 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Kingfisher (+ 5,85 Prozent auf 3,09 GBP), easyJet (+ 3,23 Prozent auf 3,82 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,21 Prozent auf 4,10 GBP), Glencore (+ 2,97 Prozent auf 5,86 GBP) und Rio Tinto (+ 2,93 Prozent auf 80,05 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-4,83 Prozent auf 4,85 GBP), Auto Trader Group (-1,61 Prozent auf 4,47 GBP), Vodafone Group (-1,57 Prozent auf 1,10 GBP), BP (-1,47 Prozent auf 5,43 GBP) und Flutter Entertainment (-1,17 Prozent auf 72,90 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 5 497 769 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,497 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,72 erwartet. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at