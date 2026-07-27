Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich

Der FTSE 100 knüpft am Montagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,47 Prozent auf 10 786,54 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,211 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,001 Prozent auf 10 736,14 Punkte an der Kurstafel, nach 10 736,23 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10 811,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 736,14 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 10 508,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 321,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 9 120,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,40 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Vodafone Group (+ 3,36 Prozent auf 1,18 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,09 Prozent auf 4,48 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,61 Prozent auf 0,91 GBP), Airtel Africa (+ 2,55 Prozent auf 3,43 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,49 Prozent auf 14,51 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil BP (-3,43 Prozent auf 5,30 GBP), Centrica (-1,87 Prozent auf 1,60 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,71 Prozent auf 32,49 GBP), Glencore (-1,41 Prozent auf 5,30 GBP) und SSE (-0,97 Prozent auf 23,99 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 4 469 173 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 312,261 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at