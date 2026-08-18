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FTSE 100-Entwicklung 18.08.2026 09:28:43

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Aufwind

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Aufwind

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,02 Prozent stärker bei 10 722,52 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,213 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 10 720,85 Punkte an der Kurstafel, nach 10 720,30 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 717,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 737,18 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 600,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 323,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 157,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,75 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Whitbread (+ 1,93 Prozent auf 24,84 GBP), BP (+ 1,67 Prozent auf 5,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,26 Prozent auf 33,72 GBP), Centrica (+ 1,25 Prozent auf 1,58 GBP) und Marks Spencer (+ 1,00 Prozent auf 3,85 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Endeavour Mining (-1,98 Prozent auf 41,12 GBP), Coca-Cola European Partners (-1,92 Prozent auf 105,57 USD), Land Securities Group (-1,70 Prozent auf 6,93 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,12 Prozent auf 14,34 GBP) und Fresnillo (-1,02 Prozent auf 29,00 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 093 392 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 306,773 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Coca-Cola European Partners PLC 91,30 0,55% Coca-Cola European Partners PLC
Endeavour Mining PLC 47,65 -3,78% Endeavour Mining PLC
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