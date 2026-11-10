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FTSE 100 im Fokus 10.11.2026 09:28:32

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Gewinnen

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,66 Prozent fester bei 10 854,39 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,243 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,009 Prozent leichter bei 10 781,94 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 782,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 868,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 775,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 552,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10 862,50 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Wert von 9 787,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,08 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Rolls-Royce (+ 3,12 Prozent auf 13,62 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,71 Prozent auf 136,40 GBP), Melrose Industries (+ 2,54 Prozent auf 4,92 GBP), Prudential (+ 2,40 Prozent auf 9,80 GBP) und Standard Chartered (+ 2,36 Prozent auf 22,08 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Admiral Group (-0,92 Prozent auf 38,76 GBP), Tesco (-0,92 Prozent auf 5,46 GBP), Marks Spencer (-0,91 Prozent auf 4,34 GBP), BP (-0,84 Prozent auf 5,52 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,78 Prozent auf 36,72 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 297 561 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,550 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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