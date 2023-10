Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart stärker

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent höher bei 7 472,06 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,410 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 451,54 Punkten, nach 7 451,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 7 480,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 451,54 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,79 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 06.09.2023, bei 7 426,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 280,50 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 06.10.2022, mit 6 997,27 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Minus von 1,09 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Punkten registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Aviva (+ 6,57 Prozent auf 4,14 GBP), Legal General (+ 2,76 Prozent auf 2,16 GBP), Prudential (+ 1,75 Prozent auf 8,70 GBP), Rio Tinto (+ 1,62 Prozent auf 50,38 GBP) und Melrose Industries (+ 1,61 Prozent auf 4,55 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Unilever (-1,96 Prozent auf 39,52 GBP), Rentokil Initial (-1,96 Prozent auf 5,91 GBP), Coca-Cola HBC (-1,65 Prozent auf 21,47 GBP), Diageo (-0,88 Prozent auf 30,29 GBP) und Reckitt Benckiser (-0,65 Prozent auf 57,82 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Haleon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 8 992 085 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,005 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at